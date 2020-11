© Tibor Bozi Jan Böhmermann nimmt die Kampagne #BesondereHelden ins Visier

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Satiriker Jan Böhmermann auf die Couchpotato-Spots der Bundesregierung reagiert. Sein Urteil: Vernichtend. Obwohl er es in diversen Postings auf Facebook und Twitter zunächst so aussehen lässt, als wäre er ein großer Fan der Kampagne. Auf Facebook kommentiert er ein Video, das vermeintlich aus der Kampagne #BesondereHelden stammt, mit der Aussage: "Superlustiges Video! Prima gemacht, liebe Bundesregierung!" Auf Twitter findet er ähnlich lobende Worte: "YEAH! Die Bundesregierung hat den Humor entdeckt! Weiter so!"