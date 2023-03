Die neue Barilla-Kampagne erinnert an "Susi & Strolch"

Ob Chili, Petersilie oder Schokolade: Lebensmittel, die das Verlangen steigern sollen, gibt es so einige. Nicht als Aphrodisiakum bekannt ist bislang die Spaghetti - sehr zum Bedauern von Barilla. Der italienische Nudelfabrikant schickt sich daher nun an, die Spaghetti neu zu positionieren und bedient sich dafür bei einem Filmklassiker.

Die Szene aus dem 1955 veröffentlichten Disney-Klassiker "Susi und Strolch", in der sich die beiden Hunde zärtlich über eine lange Nudel annähern, ist nicht nur in die Filmgeschichte eingegangen, sondern wird auch in der Werbung gerne genutzt. Erst kürzlich wurde die Szene etwa in einer von Jung von Matt kreierten Kampagne der Berliner Verkehrsbetriebe aufgegriffen, um die neu entflammte Liebe zwischen der BVG und Sixt zu dokumentieren, der als Partner der Berliner Mobilitäts-App Jelbi gewonnen werden konnte. Mitnutzt nun auch ein Pasta-Riese die legendäre Spaghetti-Szene für Werbung in eigener Sache.