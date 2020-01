Tube One war als Vermarkter von Youtubern gestartet. Heute umfasst das Angebot vor allem Social Media und Influencer-Marketing. An der Spitze der Agentur steht seit Oktober 2019 der ehemalige Publicis- und Group-M-Manager Mark Lucht. Darüber hinaus gehören dem Management unter anderem Lena Trocha (Head of Network) und Denis Müller (Chief Sales Officer) an. Auf der Kundenliste von Tube One stehen Unternehmen wie McDonald's, Rewe, Telefónica und Volkswagen.





im Jahr 2017 von Kevin Tewe gegründet - damals noch unter dem Namen Tewe Media. Die Umbenennung erfolgte im Jahr 2019. Der 29-Jährige beschäftigt am Standort Köln knapp zehn Mitarbeiter. ron

Mit der Zustimmung der Kartellbehörden ist Tube One nun Teil von Divimove, einem Unternehmen der RTL Group. Gemeinsam beschäftigen sie mehr als 240 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein integriertes länder- und plattformübergreifendes Digitalstudio und Talent-Netzwerk in Europa zu etablieren. Zur Summe der Transaktion will sich Divimove nicht äußern."Unser Anspruch ist es, Marken, Talenten, Broadcastern und Plattformen den kürzesten Weg zu jedem Europäer zu bieten", sagt Divimove-CEO Tobias Schiwek, der sich durch die Übernahme ein steigendes Talent- und Vermarktungsgeschäft in den deutschsprachigen Märkten verspricht. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sehen großes Synergiepotenzial innerhalb der RTL-Familie, von denen sowohl unsere Künstler als auch Kunden profitieren werden", sagt Mark Lucht, der weiterhin die Geschäfte von Tube One führen wird und künftig an Schiwek berichtet. Auch Mitgründer Müller bleibt an Bord.Wer nicht mit unter das neue RTL-Dach schlüpft ist der Youtuber Rezo, der sich im vergangenen Jahr als "CDU-Zerstörer" einen Namen gemacht hat. Wie HORIZONT Online berichtete , wird Rezo, der bislang von Tube One vertreten wurde, zum Künstler-Management All In wechseln. All In wurde