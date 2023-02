© Mastercard Schauspielerin Thelma Buabeng wirbt für Mastercard.

Das Finanzunternehmen Mastercard startet auch zur diesjährigen Berlinale, die am 16. Februar in Berlin beginnt, eine Werbekampagne. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Diversität. Unter dem Motto "Wenn im Rampenlicht Platz für alle ist. Priceless." will das Unternehmen "den Blick der Gesellschaft auf unsere Welt schärfen und stereotype und diskriminierende Rollenbilder beseitigen", wie es in einer Mitteilung von Mastercard heißt. Seit 2015 fördert das Unternehmen das Filmfestival in Berlin.