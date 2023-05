IMAGO / Cavan Images

Berlin kann mit Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor nicht ganz mit Metropolen wie London oder New York mithalten

Brand Finance hat erstmals die attraktivsten Städtemarken der Welt analysiert und in ein Top-100-Ranking gegossen. Obwohl das Gros der Top-City-Brands in Europa zu finden ist, schafft es nur eine deutsche Stadt unter die Top 20 - und das gerade so.

Für sein Ranking der attraktivsten Städtemarken hat Brand Finance im April 2023 fast 15.000 Konsumierende aus 20 Ländern befragt.