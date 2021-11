Denn Warnery gab bei der Konferenz deutlich zu erkennen, was er sich vom Marketing in Zukunft erwartet: Effizienz und digitale Effektivität. Bei der Effizienz sieht der Beiersdorf-Chef schon Fortschritte: "Aber wir sind noch nicht ganz da, wo wir bei der Effizienz sein wollen. Wir müssen noch mehr darauf achten, dass es nicht zu viele lokale Marketingprojekte gibt." Ein künftiger Marketingchef wird also noch stärker auf den Know-how-Transfer zwischen den Märkten und eine zentralere Planung der großen Marketing-Initiativen achten müssen.Diese Marketing-Initiativen dürften zudem in Zukunft immer öfter eine starke zentrale Komponente haben.