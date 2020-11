© Beiersdorf Eucerin startetr die erste Dachmarkenkampagne der Unternehmensgeschichte

Bei Beiersdorf gehört die Hautpflege-Marke Eucerin zu den absoluten Wachstumschampions. Jetzt soll erstmals eine Dachmarkenkampagne dieses Wachstum unterstützen. Aber die von Wunderman Thompson Deutschland entwickelte Kampagne „We believe in the Life-changing power of dermatological skincare“ zeigt vor allem eines: Wie schwer es ist, komplexe funktionale Produkte in eine packende emotionale Botschaft zu übersetzen.