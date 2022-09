© Beiersdorf Emily Coleman wechselt von L'Oréal zu Chantecaille

Der Hamburger Kosmetikkonzern Beiersdorf meldet einen personellen Neuzugang für seine neue Premiummarke Chantecaille. Die bisherige L’Oréal-Managerin Emily Coleman wechselt zu dem Familienunternehmen und wird dort zur neuen Chief Executive Officer von Chantecaille ernannt. Damit folgt sie auf die Gründerin Sylvie Chantecaille und übernimmt ab sofort ihre neue Position in der Zentrale des Unternehmens in New York.