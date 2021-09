Unternehmensangaben zufolge ist die Zusammenarbeit von Nivea Men und Klopp zunächst auf zwei Jahre angelegt. In dieser Zeit wollen Marke und Testimonial nicht nur mit Werbekampagnen auffallen, sondern sich auch gemeinsam für soziale Projekte im Fußballsport engagieren.Für, General Manager von Beiersdorf Deutschland und der Schweiz, sind Nivea Men und der 54-jährige Fußballtrainer "ein perfektes Match". Gemeinsam mit Klopp wolle man die Marke Nivea Men "auf eine moderne, nahbare Art" präsentieren und damit möglichst viele fußballbegeisterte Männer erreichen., Marketing Managerin Nivea Men & Nivea Personal Care, lobt Klopp als großen Sympathieträger: "Er passt perfekt zur Marke und zu unseren Werten, denn er steht für Authentizität, Leidenschaft, Ehrlichkeit und Mut – aber auch für eine entspannte Coolness und einen besonderen Spaß-Faktor. Und wie auch bei Nivea Men stehen bei Jürgen Klopp die Themen Familie, Teamspirit und Freundschaft an oberster Stelle."Klopp selbst hebt seine langjährige Beziehung zu der Marke hervor: "Nivea begleitet mich seit meiner Kindheit und ist noch heute fester Bestandteil meines Lebens. Deshalb bin ich froh und stolz, ab jetzt Teil der Familie zu sein. Die Partnerschaft mit Nivea Men passt für mich perfekt!"Bei seinem Engagement für Nivea ist Klopp nicht allein: Ex-Bundestrainer Joachim Löw, bereits seit 2008 Markenbotschafter von Nivea Men , soll der Marke "partnerschaftlich verbunden" bleiben, wie Beiersdorf mitteilt. Löw, der sein Amt als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach der Europameisterschaft in diesem Jahr niedergelegt hatte, habe das Image von Nivea Men "spürbar geprägt", so Zuhorn: "Wir sind eine Marke mit Sportsgeist und einem ehrlichen Charakter – zu diesen Werten hat Jogi einen ganz wesentlichen Teil beigetragen. Fußball berührt einfach die Menschen – und er emotionalisiert unsere Marke. Dafür sorgen nicht zuletzt zwei so echte Charaktere wie Joachim Löw und Jürgen Klopp." ire