Künstliche Intelligenz oder PR-Gag?

Bei Volkswagen und Edeka stößt die Uncreative Agency an ihre Grenzen

Seit einigen Tagen sorgt die KI-Agentur Uncreative Agency für Aufsehen in der internationalen Kreativszene. Die „Agentur“ richtet sich mit drei großen Versprechen an die Werbecommunity: „No Humans, No Delays, No Budget“. In Sekundenschnelle spuckt …