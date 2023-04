Milka berührt zu Ostern zusammen mit Ogilvy und David mit einer Produktinnovation für sehbehinderte Kinder

"Beeping Bunny" heißt das Produkt, das es blinden und sehbehinderten Kindern ermöglicht, mit Freude an der Suche nach den beliebten Milka-Schokohasen teilzunehmen und so den Zauber von Ostern zu erleben. Dabei ist der Schokohase in eine Fassung eingebettet, die akustische Signale aussendet, so dass die Kinder ihn über ihren Hörsinn finden können. Wie der berührende Kampagnenfilm zeigt, haben Milka und die NGO Aveugles dann mehrere Kinder mit Sehbehinderung eingeladen, um den piepsenden Hasen zu suchen. Und die hatten ganz offensichtlich viel Spaß an der besonderen Osterhasensuche.Die Mondelez-Marke Milka, die wie kaum eine andere mit ihren Produkten in der Zeit rund um Ostern in den Köpfen der Menschen verankert ist, will mit dem Projekt zeigen, welche Freude Ostern insbesondere Kindern bereitet und wie wichtig es deshalb ist, auch Kinder mit Einschränkungen an der Osterfreude teilhaben zu lassen. "Der Austausch mit Aveugles in Frankreich, die Zusammenarbeit mit unseren Kreativagenturen Ogilvy und David oder auch mit Google war großartig. Sie alle sind genauso enthusiastisch und engagiert wie wir", sagt Silvia Samper, Senior Brand Manager Easter Seasonals bei Milka in Spanien.