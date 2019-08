Mehr zum Thema

Werbeoffensive für neuen ID

Volkswagen bricht mit Mega-Kampagne ins Zeitalter der Elektromobilität auf

Volkswagen gibt beim Thema Elektromobilität Vollgas. In der kommenden Woche startet eine große Marketingkampagne für den ID. Der Auftritt mit dem Claim "Now you can" umfasst laut VW über 600 Elemente. Insgesamt investiert die Marke in Europa dafür einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.