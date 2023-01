Becoming … One of Us

© Mercedes-Benz Mercedes-Benz wirbt international um neue Arbeitskräfte. Die Kampagne mit über 40 Motiven steht unter dem Motto „Becoming … One of Us“.

Mercedes-Benz will sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren, der viel Freiraum für die persönliche Entwicklung bietet. Die Stuttgarter Luxusmarke lässt unter dem Leitgedanken "Becoming… One of Us" seit dieser Woche eine internationale Employer-Branding-Kampagne anlaufen. Darin hat das Unternehmen mit "Together for excellence" auch seinen Kern als Arbeitgebermarke neu definiert. Die Kreation des neuen Auftritts hat die Agentur MDCT entwickelt.