© Adidas/Youtube Fußball-Legende David Beckham ist in dem Spot der Wortführer der prominent besetzten Runde

Für die erste große Werbekampagne des neuen Jahres hat Adidas das Who is Who seines globalen Testimonial-Pools vor die Kamera geholt. Top-Stars wie David Beckham, Zinedine Zidane, Paul Pogba, Marc-Andre ter Stegen und David Alaba freuen sich darin über den neuen Kickstiefel aus Herzogenaurach, der den Namen "Predator Freak" trägt. Bei der Machart orientiert sich Adidas ganz an der neuen Normalität des Corona-Zeitalters.