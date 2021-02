© Imago Images / Imaginechina-Tuchong Keine Lust auf Schminke: Mit der geringen Nachfrage nach Kosmetik in der Pandemie stagnieren auch die Werbeausgaben

2020 verhielt sich der Werbemarkt für Beauty-Produkte und Luxusgüter in etwa so, wie erwartet. Doch die Nachfrage nach Kosmetik in der Pandemie bleibt gering. Laut einer Prognose von Zenith wird die Erholung des Werbemarktes in diesen Bereichen 2021 nicht über 1,7 Prozent hinaus kommen. Der von der Mediaagentur veröffentlichte Bericht "Business Intelligence - Beauty and Personal Luxury" geht davon aus, dass die gesamten Werbeausgaben für den Beauty-Sektor in den den elf ausgewählten Märkten in diesem Jahr bei 7,5 Milliarden US-Doller liegen werden. Für 2022 prognostizieren die Planer Ausgaben von 7,7 Milliarden US-Dollar.