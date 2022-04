Instagram, Youtube und Co: Laut dem Report "State of Influencer Marketing 2021" ist allein der Influencer-Markt auf Instagram im vergangenen Jahr auf rund 5,9 Milliarden US-Dollar angewachsen. Tendenz weiter steigend. Nun hat der Sportartikelhersteller Reebok eine Studie veröffentlicht, die nicht nur Aufschluss darüber gibt, wer die erfolgreichsten Beauty-Influencer in Deutschland und weltweit sind, sondern auch, wie viel diese mit ihren Posts verdienen.