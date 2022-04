© Zalando Jungschauspieler Maximilian Mundt zeigt für Zalando seine Beauty-Routine mit dem Jade-Roller.

Zalando stellt ein weiteres Mal seine Beauty-Sparte in den Mittelpunkt werblicher Aktiviäten: In der neuen Kampagne "Entdecke Beauty bei Zalando" geht es um Schönheit, um Schönheitsrituale und natürlich um die Möglichkeit, die entsprechenden Produkte dazu bei Zalando zu erwerben. Die zentrale Aussage der Kampagne: Schönheit verbindet. Als Testimonials sind Schauspieler Maximilian Mundt, Make-up Artistin Kicki Yang Zhang und Model Stella von Senger mit an Bord.