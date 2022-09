Zu Beginn des Spots sieht man Leute schrauben, kochen, Kisten packen und vor allem Kisten an freundliche UPS-Männer übergeben. Letzteres ist mit Blick auf die Marke besonders wichtig. "UPS macht sich stark für kleine Unternehmen, mit Services und Versandlösungen", wie es da heißt. Insgesamt stellt der Paketlieferungsdienstleister im Zuge der Kampagne zehn deutschen Kleinunternehmern und Kleinunternehmerinnen 55 Lieferfahrzeuge zur Verfügung. Dazu stiftet UPS Kooperationen mit Kunstschaffenden, die jeweils eines der Unternehmen interpretieren.



Der Film zeigt drei ausgewählte Verbindungen von Unternehmen und Künstler:innen. Über die QR-Codes auf den folierten Trucks sowie über die Kanäle von den Influencer:innenundgelangt man auf die Kampagnen-Landingpage und kann sich dort ansehen, was in den Betrieben gemacht wird und welche Aspekte die Künster:innen hervorgehoben haben. Während der letzten zweieinhalb Jahre hat sich auch viel für Kleinunternehmen geändert, die zu einem Gutteil vom Kontakt mit den Kund:innen leben. Dass sich UPS nun als Bindeglied zwischen Mensch und Gewerbe präsentiert, wird seine Wirkung wohl nicht verfehlen.Die Kampagne wirkt auch in zwei Richtungen. Einerseits soll sie eine mit 2,5 Millionen mittleren und kleinen Unternehmen in Deutschland recht breite Zielgruppe ansprechen. E-Commerce-Kooperationen und internationale Versandmöglichkeiten sollen Kunden locken. Auf der anderen Seite verschafft sie denen Sichtbarkeit. Win-Win also. jw