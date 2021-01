© Gerd Altmann auf Pixabay Frauen in Führungspositionen gibt es in Deutschland nach wie vor zu selten

Was den Anteil von Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Vergütung angeht, geht die Deutsche Telekom hierzulande mit gutem Beispiel voran: Der Bonner Telekommunikationskonzern steht an der Spitze des Gender Diversity Index, in dem die Boston Consulting Group zusammen mit der Technischen Universität München alljährlich die 100 größten börsennotierten Konzerne in Deutschland auf Geschlechtervielfalt in den Führungsetagen untersucht. Ein Kernergebnis der Studie: Über die Hälfte der analysierten Unternehmen haben immer noch keine einzige Frau im Vorstand.