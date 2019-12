© Deutsche Bahn / Youtube Der Protagonist in dem Spot legt sich für den Umweltschutz ganz schön ins Zeug

Die Deutsche Bahn hat erkannt, dass der Trend zu umweltbewussterem Verhalten ihr in die Karten spielt. Deswegen besetzt der Konzern das Thema auch zu Weihnachten. In dem Spot "Das Weihnachtsgeschenk für die Umwelt" will die Bahn zeigen, dass man zum Fest der Liebe nicht nur an Freunde und Angehörige, sondenr auch an Klima und Umwelt denken sollte.