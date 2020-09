Telekom: 5G Illumination Allianz Arena

Telekom: Gnabry, Goretzka und Kimmich überzeugen sich von 5G

Hintergrund: Der neue superschnelle Mobilfunkstandard ist seit Mai dieses Jahres in der Allianz Arena verfügbar. Insgesamt hat die Telekom dafür elf 5G-Antennen installiert, die eine Datenübertragung mit 1 Gigabit/s im Stadion ermöglichen sollen. Außerdem sind in der Allianz Arena über 40 LTE-Antennen verbaut.Allein: Die Telekom, die eigenen Angaben zufolge bereits 30.000 5G-fähige Antennen in Deutschland betreibt und den Mobilfunkstandard damit theoretisch 40 Millionen Menschen zugänglich macht, startet die Kommunikations-Offensive mit Bayern München zur denkbar ungünstigsten Zeit. Denn aufgrund der sich verschärfenden Corona-Pandemie dürfen aktuell keine Fans in die Allianz-Arena - auch am Mittwoch gegen Dortmund nicht.ist dennoch guten Mutes: "Wir drücken dem FC Bayern München die Daumen und wünschen der Mannschaft viel Erfolg und Speed bei allen Spielen. Gleichzeitig hoffen wir, dass die Fans bald wieder live im Stadion dabei sein und die 5G-Vorteile vor Ort erleben können", sagt der Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom. "Mit der Beleuchtung der Arena möchten wir ein Zeichen setzen und gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans nach vorne blicken – sportlich und technisch."Als Highspeed-Botschafter fungieren für die Telekom Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Leon Goretzka - und indirekt auch ihr Mannschaftskollege Alphonso Davies. Denn "Phonzie" gilt als einer der schnellsten Bundesliga-Profis überhaupt. An der Umsetzung der Videos waren, München (Konzept) sowie, Holzkirchen und, München (Filmproduktion) beteiligt."Telekom-Highspeed und wir vom FC Bayern passen perfekt zusammen. Wir haben uns für die neue Saison wieder viel vorgenommen und freuen uns darauf", sagt, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. "Unsere Partnerschaft mit der Telekom steht schon immer für technisch höchste Standards. Durch die 5G-Technologie haben wir die Möglichkeit, den Stadion-Besuch für unsere Fans, die hoffentlich bald wieder ins Stadion kommen dürfen, noch attraktiver zu gestalten als bisher." ire