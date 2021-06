So witzig wirbt Claudio Pizarro für Paulaner-Hellbier

© Paulaner Im Spot denkt Claudio Pizarro, es käme zum Fingerhakeln - doch er hat sich geirrt

Als Spieler des FC Bayern München erlebte Claudio Pizarro am Saisonende so manche Bierdusche aus übergroßen Paulaner-Gläsern. Nun finden der Peruaner und der Bayern-Sponsor erneut zusammen: Pizarro ist das Werbegesicht für das Hellbier von Paulaner in der Euroflasche.