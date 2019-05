Wie glänzend schätzen Sie die Zukunft des digitalen Marketings ein? Die Digitalisierung ist längst nicht abgeschlossen. Sie hat zwar inzwischen große Teile des Marketings erfasst, aber ihr Einfluss wird künftig noch deutlich zunehmen – denken wir nur an Entwicklungen wie Automatisierung oder Künstliche Intelligenz. Die Zukunft des Marketings steht damit vor einer Zäsur. Die Reichweite wird in Kampagnen künftig eher eine untergeordnete Rolle spielen, stattdessen wird es zu einer stärkeren personalisierten Ansprache kommen. Und über allem schwebt die Herausforderung, ob wir es schaffen, die Generation Z mit den richtigen Botschaften anzusprechen. Denn zahlreiche Studien zeigen: Ist der Content nicht relevant, wendet sich diese junge Zielgruppe genervt ab.



Eines steht fest: Durch die intuitive Nutzung wird ein immer größerer Personenkreis Voice nutzen. Die Chance liegt also darin, sich rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht zu warten, bis es einen förmlich überrollt. Das tun wir. Wir glauben, dass wir dadurch vor allem im Bereich Branding viel erreichen.Die Entwicklung bei digitalen Sprachassistenten ist zweifellos sehr spannend und wir verfolgen sie genau. Für mich ist das Thema aber größer, wir sollten besser über Voice reden! Denn Voice verändert die künftige Markenkommunikation und hier werden wir mit Pick up sicherlich ein Wort mitreden – auf unsere bekannte Art und Weise. Es ist eben viel leichter wegzuschauen als wegzuhören. Erste erfolgreiche Tests hatten wir zum Beispiel im Bereich Podcast und wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage „Wie klingt ein Keks“. Also auch in Zukunft gilt: gut hinhören!Social Ads sind ein wichtiges Thema für uns, sie spielen eine große Rolle in unserem Media Mix. Dabei betrachten wir Social Media nicht mehr nur als reinen Community Kanal. Egal ob Instagram oder Facebook: Beide Plattformen sind für Bahlsen relevante Mediakanäle, in denen wir regelmäßig Ads schalten.Digital ist derzeit ein elementarer Touchpoint innerhalb unserer Kommunikationsplanung. Unser Anspruch ist es, überall dort, wo wir aktiv sind, eine signifikante Sichtbarkeit zu erzielen. Entsprechend setzen wir unser Budget ein und optimieren kontinuierlich anhand unserer Kommunikations- und Kampagnenziele. Das bedeutet mal mehr und auch mal weniger Budget für Digital.Natürlich betrachten wir die aktuellen Entwicklungen mit Sorge, egal ob es sich dabei um Fake-News oder die jüngsten Diskussionen um Brand Safety auf Youtube handelt. Wir wissen aber auch: Eine hundertprozentige Sicherheit wird es im digitalen Raum nie geben. Deshalb müssen wir unsere Kommunikationsmaßnahmen genau beobachten und kontinuierlich an die aktuellen Entwicklungen anpassen.Aktuell sehen wir keinen Bedarf, weil ein Großteil des Geschäfts immer noch stationär stattfindet. Das hat für den Handel und unsere Kunden viele Vorteile – übrigens auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Allerdings gilt auch hier: Wir beobachten die Entwicklung genau.Interview: Anja Sturm