Bei Bahlsen gab es in den vergangenen Jahren mehrfach Umbesetzungen in der Chefetage. Ende 2020 hatte der Gebäckproduzent die Strukturen abermals umgebaut - Ziel war unter anderem ein stärkerer Fokus auf Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zu einem fünfköpfigen Geschäftsführungsteam gehörten neben Rumbol ein "Chief Culture Officer und eine Top-Führungskraft für das Marketing. Der Manager Jörg Hönemann wollte sich hingegen anders orientieren. Werner M. Bahlsen bedauerte die Entscheidung des Finanzfachmanns - das Finanzressort sollte dann auf der obersten Leitungsebene entfallen.Der besonders für seine Leibniz-Kekse bekannte Hersteller will neue Marken für Zielgruppen jenseits des traditionellen Geschäfts aufbauen. Außerdem soll es um "agilere Arbeitsweisen und die "digitale Zukunft gehen, wie Bahlsen damals ankündigte. Die Firma betreibt bereits eine eigene Forschung und Entwicklung sowie ein "Zukunftslabor in Berlin und arbeitet mit Start-ups zusammen."Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis, wurde Rumbol zitiert. Auch im Verpackungsrecycling und für einen nachhaltigen Rohstoffeinkauf standen Initiativen an. Aktuell seien die "enormen Rohstoffpreis-Steigerungen eine Herausforderung, so Verena Bahlsen.