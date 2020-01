Bad Boys fürs Leben & Stern des Südens | Alaba & Coman singen gegen Will Smith & Martin Lawrence

Im Mittelpunkt der Kooperation, mit der vor allem die junge Zielgruppe abgeholt werden soll, steht Instagram: Auf der Plattform haben Alaba und Coman vor einigen Tagen bereits zu einer Abstimmung darüber aufgerufen, wer die besseren "Bad Boys" sind: die beiden Bayern-Kicker oder das eingespielte Hollywood-Duo Smith/Lawrence. Dabei geht es in erster Linie um die Gesangskünste der Duellanten: Alaba und Coman singen "Bad Boys" von Inner Circle, die beiden US-Schauspieler hingegen die FC-Bayern-Hymne "Stern des Südens" - auf deutsch wohlgemerkt.Neben dem amüsanten Battle-Video umfasst die Kooperation Instagram Stories, die auf die Aktion hinweisen sowie Behind-The-Scenes-Material von den Drehs mit den Fußballstars sowie von dem Shooting mit Will Smith und Martin Lawrence. Zum persönlichen Treffen der Protagonisten kam es auch: bei der Deutschlandpremiere der Actionkomödie in Berlin."Bad Boys For Life" startet am 16. Januar in den deutschen Kinos. Es ist der dritte und finale Teil des Franchise und die Fortsetzung nach fast 17 Jahren. "Bad Boys" lief 1995 an, "Bad Boys 2" folgte 2003. Das Drehbuch von "Bad Boys For Life" stammt vonund. Der Film wurde produziert vonund Will Smith. Als Executive Producer zeichnenundverantwortlich. tt