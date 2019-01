Babbel stellt vor: Alien Probleme

Im ersten Roll-out zeigte Babbel, wie man sich als Fremder in einem Land fühlt, dessen Sprache man nicht spricht - eben wie ein Außerirdischer. Die Gefühle Isolation und Einsamkeit standen im Fokus. In der zweiten Auflage der Kampagne erzählt Alexi nun seine persönliche Babbel-Erfolgsgeschichte. Denn durch die App hat er es geschafft, Freunde zu finden und kann nun sogar korrekte Witze erzählen. Dabei zeigt das Alien auch, welche Vorteile das Lernen via Anwendung im Gegensatz zum Bücherlesen hat. Denn eine Lektion dauert zum Teil nur 15 Minuten - und er kann sogar in der Badewanne und auf dem Stepper büffeln."Viele Menschen bezweifeln, dass sie regelmäßig die Zeit fürs Sprachenlernen finden und schrecken vor der vermeintlich unüberwindlichen Aufgabe zurück", sagt"Wir wollen mit dem neuen Spot zeigen, dass es mit unserer App ganz einfach gelingt. Für eine Lektion benötigt man durchschnittlich nur 15 Minuten, perfekt also, um sie auch im stressigsten Alltag unterzubringen."Für den zweiten Spot arbeitete Babbel weiterhin mitzusammen. Der TV-Spot startete am 1. Januar zunächst als 30-Sekünder und wird ab dem 1. Februar 2019 in einer kürzeren, 20-sekündigen Version weitererzählt. Alle anderen Kanäle wie Social, Display und CRM fokussieren sich vor allem auf 15 Minuten als perfekte Lernzeit und starteten ebenfalls am 1. Januar.