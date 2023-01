Eine Voraussetzung dafür ist: Die Kreationen für herausragende Business-to-Business-Kommunikation müssen im Zeitraum von 18. Dezember 2021 bis 31. Dezember 2022 entstanden und mindestens einmal veröffentlicht worden sein. Der Kreativ- und Konzeptwettbewerb BoB "Best of Business-to-Business" Communication Award wird jedes Jahr vom DMV ausgeschrieben, dieses Jahr in elf Kategorien. Er ist die einzige Plattform für das Segment der B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum.





Nicht zuletzt, um zu unterstreichen, dass der BoB inzwischen mehr ist als ein Award, nämlich auch eine Plattform für den interdisziplinären Austausch im B2B-Bereich, hat die Agentur Reinsclassen dem Auftritt eine Verjüngungskur verpasst. Mit aufmerksamkeitsstarken Motiven wird der Stolz über einen gewonnenen Award humorvoll in Bild und Claim dargestellt.



Neben dem neuen Auftritt wurden auch die Kategorien überarbeitet. Damit wird den Entwicklungen der B2B-Kommunikation in den vergangenen Jahren Rechnung getragen. So wurde zum einen Content- und Influencer-Marketing der Kategorie PR hinzugefügt. Zum anderen sollten digitale Plattformen, Apps und E-Commerce-Anwendungen bewusst als eigene Kategorie ausgewiesen werden, um der realen Bedeutung dieser Themen auch beim BoB-Award gerecht zu werden. Gleiches gilt für Social Media. Hieraus ist ebenfalls eine eigene Kategorie geworden, da B2B-Unternehmen hier immer aktiver und erfolgreicher sind. Mehr zum Thema Das sind die Preisträger Beim BoB-Award fährt Ogilvy doppeltes Gold für DB Cargo ein Die Gewinner des "Business-to-Business" Communication Award, kurz BoB des Deutschen Marketing Verbandes stehen fest: Sechs mal Gold, acht mal Silber und sechs Mal Bronze wurden insgesamt verteilt - die Agentur Ogilvy kann mit der Kampagne "Güter gehören auf die Schiene" für die Deutsche Bahn beziehungsweise DB Cargo gleich zweimal eine goldene Trophäe holen. #Ein zukunftsweisendes Zeichen wurde zudem mit der Sonderkategorie „ESG-Kommunikation" gesetzt. Unternehmen, die in Ökologie, sozialem Engagement oder guter Unternehmensführung besondere Leistungen zeigen, sollen so ermutigt werden, ihre kommunikativen Best Practices auf eine größere Bühne zu heben.

Nicht zuletzt, um zu unterstreichen, dass der BoB inzwischen mehr ist als ein Award, nämlich auch eine Plattform für den interdisziplinären Austausch im B2B-Bereich, hat die Agentur Reinsclassen dem Auftritt eine Verjüngungskur verpasst. Mit aufmerksamkeitsstarken Motiven wird der Stolz über einen gewonnenen Award humorvoll in Bild und Claim dargestellt.Neben dem neuen Auftritt wurden auch die Kategorien überarbeitet. Damit wird den Entwicklungen der B2B-Kommunikation in den vergangenen Jahren Rechnung getragen. So wurde zum einen Content- und Influencer-Marketing der Kategorie PR hinzugefügt. Zum anderen sollten digitale Plattformen, Apps und E-Commerce-Anwendungen bewusst als eigene Kategorie ausgewiesen werden, um der realen Bedeutung dieser Themen auch beim BoB-Award gerecht zu werden. Gleiches gilt für Social Media.Hieraus istebenfalls eine eigene Kategorie geworden, da B2B-Unternehmen hier immer aktiver und erfolgreicher sind.#Ein zukunftsweisendes Zeichen wurde zudem mit der Sonderkategorie „ESG-Kommunikation" gesetzt. Unternehmen, die in Ökologie, sozialem Engagement oder guter Unternehmensführung besondere Leistungen zeigen, sollen so ermutigt werden, ihre kommunikativen Best Practices auf eine größere Bühne zu heben.