© What3words/Jung von Matt/Spree Mit viel Tempo wartet der Werbefilm auf, den Jung von Matt/Spree für What3words entwickelt hat.

Unter dem Motto "Three words to adress the world" hat sich das Londoner Start-up What3words aufgemacht, um mithilfe einer Datenkartografie per App sämtlichen Orten auf der Welt eindeutige Koordinaten zuzuweisen. Und das in Form von drei Worten. Darunter auch solchen, die bislang nicht mit einer eigenen Postadresse erfasst waren. Nun startet das Unternehmen gemeinsam mit Jung von Matt/Spree in den deutschen Markt.