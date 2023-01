© Medical Volunteers International / Maik Lüdemann Mit dem Film soll Awareness für die Missstände in Flüchtlingslagern geschaffen werden

Kriege, Armut und der Klimawandel zwingen unzählige Menschen weltweit ihre Heimat zu verlassen. Ihre Flucht ist nach wie vor gefährlich und durch strenge Regelungen an der Grenze zu Europa ohne Garantie. Geflüchtete stranden in Lagern, wo es vor allem an medizinischer Versorgung fehlt. Der Hamburger Verein Medical Volunteers International setzt sich dafür ein, dass Geflüchtete Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. In einem Spot machen junge Werbefilmer auf ihre Arbeit aufmerksam.