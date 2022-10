So will die Landesanstalt für Medien NRW Jugendliche über Sexting aufklären

© Landesanstalt für Medien NRW Die Banane wird in Emoji-Form gerne mal als Penis-Symbol beim Sexting verwendet

Onlinedating ist längst nicht mehr der einzige Kontext, in dem via Apps Nachrichten, Fotos und Videos mit sexuellen Inhalten ausgetauscht werden. Gerade unter jungen Menschen ist Sexting - ein Kofferwort aus dem englischen Begriff Texting und dem Wort Sex - inzwischen gang und gäbe. Das kann jedoch schneller zum Straftatbestand werden, als den meisten bewusst ist, weshalb die Landesanstalt für Medien NRW jetzt mit einer großen Out-of-Home-Kampagne für "Safer Sexting" sensibilisieren will.