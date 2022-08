© NordVPN/Jung von Matt Hinter Hackern verbergen sich oftmals ganz unterschiedliche Individuen.

Wir leben in einer digitalen Welt, in der Daten zu einer wertvollen Ware geworden sind. Das Thema Datenschutz ist daher nahezu omnipräsent. Ein Bewusstsein dafür will nun Jung von Matt/Creators in seiner ersten Kampagne für den Netzwerk-Anbieter NordVPN schaffen. Doch wer darin Hoodie-tragende Hacker mit bleichen Gesichtern erwartet, wird enttäuscht. Viel eher zeigt der Kampagnenspot diverse Charaktere vom Banker über den Security-Mitarbeiter bis zur Joggerin im Wald.