Autowerbung in Frankreich

© Citroën / Screenshot Der Spot für den Citroën Ami müsste ab März in Frankreich noch einen Hinweis auf alternative Mobilität beinhalten

Ab März müssen in Frankreich Autohersteller für ökologische Mobilitätsalternativen werben. Das geht aus einem Erlass der französischen Regierung hervor, der zum Jahreswechsel publiziert worden ist. Danach müssen die Unternehmen in ihrer Kommunikation eine von drei standardisierten Empfehlungen integrieren. Unabhängig davon, ob es sich um Werbung in Print, TV, Radio, auf Plakaten oder im Internet handelt. Zudem muss sie den Hashtag #SeDeplacerMoinsPolluer tragen. Passiert das nicht, drohen empfindliche Geldstrafen. Zuerst hatten französische Medien über die Anordnung berichtet.