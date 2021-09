© Mercedes-Benz Legt man um ein Windrad einen Lichtkranz, entsteht eine gigantische Markeninstallation im rießigen Maßstab von 120 Meter mal 70 Meter. Mit dem Film dazu gewinnt Mercedes-Benz den Grand Prix bei den Autovision Awards

Mercedes-Benz gewinnt bei den traditionellen Autovision Awards einen Grand Prix. Die Stuttgarter Edelmarke erhält den Award für die Produktion "Mercedes-Benz and the wind“. Die Otto Car-Auszeichnungen, die vom Filmservice International mit Sitz in Wien initiiert werden, fanden in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Erstmals standen die Awards allen Mobilitätsbranchen offen. Agenturen und Unternehmen hatten insgesamt 40 Arbeiten eingereicht.