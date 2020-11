Wie Getsafe den Markt der Autoversicherungen aufmischen will

© Getsafe Getsafe will den Markt der Autoversicherungen aufmischen

Der digitale Versicherungsanbieter Getsafe erweitert sein Portfolio und bietet jetzt erstmals eine Kfz-Versicherung an. Das Heidelberger Start-up, das seit fünf Jahren am Markt agiert, will gezielt eine digitalaffine Zielgruppe ansprechen. Das Produkt ist konsequent auf die Smartphonenutzung ausgerichtet. Die Launchkampagne kommt vom Studio MaMa, dahinter stehen die beiden Kreativen Manuel Urbanke und Maximilian Hoch.