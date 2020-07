Sixt+ Das Auto Abo von Sixt

Dazu gehören etwa: Flexibilität durch die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen sowie kurzfristige Verfügbarkeit. Außerdem verspricht Sixt ab 349 Euro monatlich ein "Rundum-Sorglos-Paket" inklusive Haftpflicht, Vollkaskoschutz, Zulassung und TÜV. Damit sollen insbesondere Menschen angesprochen werden, die vom Besitz eines eigenen Autos zurückschrecken. "Sag No zu allem, was dich am Autobesitz stört", heißt es dementsprechend in dem Spot.Die Kampagne läuft ab sofort auf den Sendern der Pro-Sieben-Sat1-Gruppe. Weitere Werbemaßnahmen finden auf Onlinekanälen, in Social Media, in den Sixt-Stationen und über CRM statt. Kreation und Konzeption des TV-Spots stammen von der auf Social-Media-Kommunikation spezialisierten Agenturdes ehemaligen Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann, mit der Sixt auf Projektbasis zusammenarbeitet.Dass die Agentur in diesem Zusammenhang genannt wird, ist bemerkenswert: Normalerweise äußert sich Storymachine, das zuletzt wegen eines Rechtsstreits mit dem Deutschen Rat für Public Relations in den Schlagzeilen stand, nicht zu Kunden."Mit Sixt+ haben wir ein sehr spannendes, neues Produkt im Angebot, mit dem wir nach dem erfolgreichen Produktlaunch nun weitere Zielgruppen erschließen möchten", sagt, verantwortlich für Global Brand Strategy & Communications bei Sixt. "Um die Bekanntheit schnell zu steigern, haben wir uns für eine reichweitenstarke Kampagne inklusive TV entschieden. Die Kommunikation fokussiert sich dabei unmissverständlich auf die wesentlichen Vorteile unseres Auto-Abos."Normalerweise nutzt Sixt die sozialen Netzwerke sowie Print. Besonders die frechen Werbemotive des Unternehmens bei Facebook und Co werden häufig zu Viral-Hits. TV dagegen spielt in der Mediastrategie der Autovermietung kaum eine Rolle. Laut Nielsen gab Sixt im gesamten vergangenen Jahr kein Geld für TV aus. ire