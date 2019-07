Interesse an Car-Sharing und Auto-Abos ist noch gering

© GM Car-Sharing: Die meisten Anbieter haben einen geringen Bekanntheitsgrad.

So groß die Liebe der Deutschen zum Auto auch ist, das Interesse an Auto-Abo-Modellen und Car-Sharing hält sich in Grenzen. Nur jeder Fünfte kann mit den Namen Drivy und SnappCar etwas anfangen. Bekannter als die beiden europaweit tätigen Car-Sharing-Anbieter sind da schon Mitfahrgelegenheiten wie Blablacar und urbane Sharing-Anbieter. Das geht aus einer Studie der Marketingberatung Simon-Kucher & Partners hervor.