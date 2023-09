Lust auf eine kleine Tour über die Open Space? Na dann mal los!

Wer den Open Space auf der IAA Mobility besucht, braucht Kondition und gute Schuhe. Die Strecken sind lang, aber sie ersparen den Blick auf den Schrittzähler. Die IAA Mobility als Fitnessprogramm. Ein Rundgang zu den Markentempeln der Mobilitätsanbieter in Bildern.

20.000 Schritte, 17,6 Kilometer, über 2000 verbrauchte Kalorien und das Tagessoll um 195 Prozent überschritten. Es sind die Zahlen meiner Fitnessuhr nach dem ersten Tag der Open Space auf der IAA Mobility in München. Odeonsplatz, Ludwigstraße, Apothekenhof, Kaiserhof, Wittelsbacherplatz, Königsplatz, Hofgartenstraße, Max-Joseph-Platz, Marienplatz und zurück zum Odeonsplatz. Klar, das klingt nach einer Wanderung zu den touristischen Hotspots von München. Theatinerkirche, Oper, das Münchner Rathaus, die Residenz, ein Sprung in die Glyptothek. An diesen zentralen Stellen in der Stadt haben die Autohersteller ihre Markentempel aufgebaut. Das ist Teil des Konzeptes der IAA Mobility. Die Menschen müssen nicht raus zur Messe nach Riem, um neue Modelle, chinesische Herausforderer und etablierte Hersteller zu erleben. Die Branche kommt zu ihnen. Mitten in die Stadt.