Lusty hatte den Posten als Marketingchef bei Audi vor vier Jahren angetreten. Davor war der gebürtige Brite als Global Business Director an der Spitze des "Team Blue" von DDB, das die internationalen Kampagnen für den Großkunden VW entwickelte. In dieser Funktion steuerte er unter anderem die für den Autobauer tätigen Agenturteams in London und Berlin. Zuletzt hatte der 49-Jährige mit der Launchkampagne für den e-tron für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt folgt er bei Seat auf Susanne Franz. Die Managerin wird bei der spanischen VW-Tochter mit viel Lob verabschiedet"Susanne Franz hat als Global Marketing Director bei Seat in den vergangenen Jahren einen exzellenten Job gemacht", erklärt Wayne Griffiths, Seats Vice-President Sales und Marketing sowie Cupra-CEO. Seats Erfolg und der Launch der neuen Marke Cupra wäre ohne die Mitwirkung von Franz nicht möglich gewesen, so Griffiths.Vom 49-Jährigen Lusty erwartet sich Griffiths jetzt unter anderem die Stärkung und Etablierung der Cupra-Marke als Stand-alone-Brand. "Durch seine 20-jährige Erfahrung in verschiedenen Werbeagenturen und bei Audi kann er eine globale Vision mit dem Verständnis für die Auto-Industrie und Zukunftstrends verbinden." Dass er ihm das zutraut, kommt nicht von ungefähr. Die beiden Manager kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei Audi. Und die Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb gehört ohnehin zu den Punkten, die Lusty als Marketingentscheider antreiben. Dazu gehören auch die Möglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung im Marketing ergeben. ron / mir