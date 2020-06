Die Top 5 Arbeitgeber bei deutschen Studierenden

Platz WiWi Ingenieurwesen IT/Informatik Naturwissenschaften 1 Daimler Porsche Google Max-Planck-Gesellschaft 2 Porsche Audi Microsoft Bayer 3 Google Daimler Apple Fraunhofer-Gesellschaft 4 Apple BMW Group Porsche BASF 5 Audi Bosch SAP DLR

Quelle: (Universum)

Die Studie Für den Universum Student Survey 2020 wurden zwischen Oktober 2019 und April 2020 insgesamt 47.010 Studierende an 231 Hochschulen in Deutschland befragt. Auf dieser Basis erstellte Universum die Arbeitgeberrankings für verschiedene Studienrichtungen: Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, IT/Informatik, Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften und Medizin/Gesundheitswissenschaften. Die Befragten gaben unter anderem Auskunft dazu, bei welchen Unternehmen sie gerne arbeiten möchten, nach welchen Kriterien sie Arbeitgeber bewerten, welche Gehaltsvorstellungen sie haben und welche langfristigen Karriereziele sie verfolgen. Weitere Informationen und Rankings: https://universumglobal.com/de/studentsurvey2020/

Für den "Student Survey 2020" hat Universum zwischen Oktober 2019 und April 2020 deutschlandweit insgesamt 47.010 Studierende verschiedener Fachrichtungen zu ihren Wunscharbeitgebern befragt. Vor allem bei den Ingenieuren stehen die drei großen Autobauer Porsche, Audi und Daimler/Mercedes-Benz unverändert hoch im Kurs und belegen die drei Spitzenpositionen. Zu den Gewinnern bei den angehenden Ingenieuren gehören vor allem die großen Forschungsinstitute: So springt die Fraunhofer-Gesellschaft um drei Plätze auf Rang 14 nach oben, die European Space Agency klettert um vier Plätze auf Rang 18 und die Max-Planck-Gesellschaft macht 13 Plätze gut und schafft es auf Rang 27.Bei den IT-Studierenden bleiben Google, Microsoft und Apple auch in diesem Jahr die beliebtesten Arbeitgeber. Porsche gewinnt in diesem Fachbereich und klettert um drei Plätze nach oben auf Rang 4. SAP folgt mit einem Sprung um vier Plätze nach oben auf Rang 5. Dagegen muss Audi zwei Plätze einbüßen und liegt auf Rang 6. Daimler/Mercedes-Benz sowie die BMW Group verlieren jeweils drei Plätze und landen auf den Plätzen 8 und 9. Neu im Ranking ist der Spieleentwickler Ubisoft auf Rang 10.Bei den Studierenden der Naturwissenschaften muss Bayer die Spitzenposition an die Max-Planck-Gesellschaft abtreten und sich mit dem zweiten Platz begnügen. An dritter Stelle liegt unverändert die Fraunhofer-Gesellschaft, gefolgt von BASF auf Rang 4. Automobilunternehmen gehören für Studierende dieses Fachbereiches traditionell nicht zu den Top-Arbeitgebern. Dennoch steigen Porsche und Audi um jeweils zwei Plätze auf die Positionen 10 und 12. Daimler fällt dagegen um fünf Plätze auf Rang 22.Überraschungen gibt es in diesem Jahr vor allem bei den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften: Apple (4.) und Nike (9.) können in diesem Bereich punkten und erobern Plätze unter den Top 10. Ebenfalls neu im Ranking sind Red Bull und Universal Music, die es mit Rang 25 und 27 auf Anhieb unter die Top 30 schaffen. "Alle diese Unternehmen haben starke Produktmarken. Es liegt die Vermutung nahe, dass sich diese positiv auf die Arbeitgebermarken auswirken. Inwiefern das ein zukünftiger Trend ist, bleibt abzuwarten", sagt, Country-Managerin Deutschland bei Universum. An der Spitze bleiben Daimler (1.) und Porsche (2.), Google klettert zwei Plätze von Rang 4 auf 3.Die Tatsache, dass der Vorsprung der Autobauer in Sachen Beliebtheit in beinahe allen Studiengängen schrumpft, überraschen Smetana indes nicht: "Die Ergebnisse passen sehr gut in das Bild der Automobilindustrie als einer Schlüsselbranchen Deutschlands, die sich mitten im Umbruch befindet. Sie wird aktuell stark herausgefordert - durch den Wandel hin zu E-Mobilität, die gestiegenen Anforderungen an die IT-Technologie und durch die gesamte Fridays-for-Future-Bewegung, mit der viele unserer Befragten sympathisieren.Des Weiteren hat Universum in der Studie untersucht, welche Eigenschaften die Arbeitgeber in der Gunst der Studierenden steigen lassen. Zu den wichtigsten Kriterien zählen weiterhin ein hohes Einkommen sowie ein attraktives Grundgehalt. Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften gehören darüber hinaus Möglichkeiten, Führungsaufgaben zu übernehmen dazu, bei den Ingenieuren und Naturwissenschaftlern sind es dagegen vielfältige Arbeitsaufgaben. Für IT-Studierende ist Innovation eine der drei wichtigsten Eigenschaften. Auf Führungskräfte, die ihre Entwicklung fördern, legen dagegen die Studierenden aller vier Fachbereiche deutlich weniger Wert. Ganz besonders trifft das auf jüngere Studierende zu.Was den Arbeitsplatz der Zukunft betrifft, so assoziieren Studierende damit am häufigsten die Begriffe Innovation, Work-Life-Balance, Home Office, Flexibilität, Sicherheit und Digitalisierung. All diese Themen haben zudem während der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen, teilweise aus der Not heraus. Unternehmen sollten also auch nach der Pandemie weiter darauf setzen, den Arbeitsplatz so zukunftsträchtig wie möglich zu gestalten, um talentierte junge Fachkräfte für sich zu gewinnen. tt