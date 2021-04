Tchibo bietet in Kooperation mit Like2drive zwei E-Fahrzeuge im Auto-Abo an: den Fiat 500e Icon (links) und den Tesla Model 3

von Michael Reidel

Tchibo steigt in das Geschäft mit Auto-Abos ein. Seit gestern bietet das Konsumgüterunternehmen seinen Kundinnen und Kunden zwei Elektrofahrzeuge an: den Tesla Model 3 und den Fiat 500e Icon. Gebucht werden die Fahrzeuge online über die Tchibo-Website. Beworben wird das Angebot Online, im eigenen Bestellkatalog und in den eigenen Medien.