© Sixt Sixt nimmt in seiner Werbung immer wieder Politiker aufs Korn

Die Preisträger der diesjährigen Markengala stehen fest. Das "Goldene Brandeisen" geht an die Autovermietung Sixt, die "Frankfurter Sprungfeder" für Start-ups an den Lebensmittelhersteller Neggst. Die Auszeichnungen in den Kategorien "Living Brand" und "Politische Marke" sichern sich ZDF-Talkmaster Markus Lanz sowie SPD-Chef Lars Klingbeil. Die Preise wurden am Samstagabend vor rund 700 Gästen in der Alten Oper Frankfurt verliehen. Ausrichter sind die Weimer Media Group und der Marketing Club Frankfurt.