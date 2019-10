Die Laiendarstellerin Janine Meißner, die auch unter dem Künstlernamen Janine Pink bekannt ist, gewann vor wenigen Tagen die diesjährige Staffel von "Promi Big Brother" und konnte im August dieses Ranking noch anführen. Im September reicht es nur noch für den zweiten Platz. Ihr Account wuchs im Vormonat laut InfluencerDB um 118 Prozent. Im August waren es noch 164 Prozent.

Diese 10 Instagram-Accounts wuchsen im September am stärksten

Für die Auswertung analysierte InfluencerDB die Wachstumsraten aller deutschsprachigen Instagram-Kanäle ab 100.000 Follower, die ihre Reichweite organisch aufgebaut haben, also ohne Fake-Follower-Kauf. Die drei wachstumsstärksten Instagrammer des Monats August sind:Bekannt wurde der Musiker Joey Heindle einem größeren Publikum durch seine Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2012. Danach war er unter anderem im RTL-Dschungelcamp und bei "Promi Big Brother" zu sehen. Letzterer TV-Auftritt brachte dem 26-Jährigen einen deutlichen Reichweitenschub auf Instagram. Laut InfluencerDB schoss seine Followerzahl auf der Plattform im September um 137 Prozent in die Höhe.Auf TikTok gehört der 18-jährige Levin Hotho zu den bekanntesten Gesichtern schlechthin. Und auch auf Instagram scheint der Nachwuchs-Influencer nun allmählich durchzustarten. Laut InfluencerDB wuchs seine Follower-Zahl im September auf der Bilder-Plattform um 117 Prozent. Seine Wachstumsrate sieht so vielversprechend aus, dass auch für Oktober mit einem sehr starken Wachstum zu rechnen sei, heißt es von InfluencerDB. In den Top 10 der wachstumsstärksten Instagrammer finden sich unter anderem der Rapper Apache 207 (+ 70,7 Prozent). Er ist auf dem neuen Sido-Album "Ich und keine Maske" zu hören, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Außerdem konnte Charlotte Roche (+40,61 Prozent) wohl davon profitieren, dass sie auf Instagram eine zweite Staffel ihres Spotify-Podcasts "Paardiologie" verkündete. ron