Für die Auswertung analysierte InfluencerDB die Wachstumsraten aller deutschsprachigen Instagram-Kanäle ab 100.000 Follower, die ihre Reichweite organisch aufgebaut haben, also ohne Fake-Follower-Kauf.

Die 3 wachstumstärksten Instagrammer:

Die Top 10 der wachstumsstärksten Instagram-Accounts im Mai

Quelle: InfluencerDB, Angaben in Prozent, Stand: 29. Mai 2019

Vanessa Stanat ist mit einem Wachstum von mehr als 600 Prozent die klare Nummer 1 im Mai. Die 22-Jährige hatte die aktuelle GNTM-Staffel zwar nicht gewonnen, die Sendung aber nach dem Einzug ins Finale aus privaten Gründen überraschend verlassen und so viel Aufmerksamkeit erlangt. Ihr offizieller GNTM-Account auf Instagram wurde ihr entzogen. Der Rummel um ihre Person hat ihr zumindest auf Instagram ordentlich Reichweite beschert.Simone Hartseil ging vergangene Woche beim Finale von GNTM als Gewinnerin vom Platz. Kein Wunder also, dass auch ihre Reichweite auf Instagram deutlich noch oben schoss - genau: um 104,55 Prozent auf jetzt mehr als 415.000 Follower. Bereits im April belegte sie in diesem Ranking Platz 3 und konnte ihre Instagram-Reichweite über die vergangenen Wochen konstant vergrößern.Das Model Cäcilia Zimmer belegte in der abgelaufenene GNTM-Staffel Platz 3. Den selben Rang nimmt sie in diesem Ranking ein - mit einem Wachstum von 72 Prozent. Mit 18 Jahren war Zimmer eine der jüngsten Kandidatinnen dieser Staffel.Unter den Top 10 der wachstumsstärksten Instagrammer finden sich unter anderem der Politiker Martin Sonneborn, der vor kurzem bei der Europawahl mit seiner Satire-Partei "Die Partei" zwei Sitze im Europäischen Parlament holen konnte sowie Eintracht-Frankfurt-Kicker Luka Jovic, der aktuell als einer der gefragtesten Stürmertalente des Kontinents gefeiert wird. ron