Diese 10 Instagram-Accounts wuchsen im Juli am stärksten

Quelle: InfluencerDB; Stand: 29.7.2019

Die deutsche Schauspielerin Lisa Vicari spielt in der Netflix-Serie "Dark" die Rolle der Martha Nielsen, die Tochter von Ulrich und Katharina Nielsen. Offenbar hat sie mit ihrer schauspielerischen Leistung Eindruck hinterlassen: Im Juli verzeichnet InfluencerDB ein Follower-Wachstum von 149 Prozent. Kein deutschsprachiger Instagram-Kanal mit mehr als 100.000 Followern hatte demnach ein größeres Wachstum in diesem Monat.Der Stürmer und ehemalige Fußball-Nationalspieler Max Kruse wechselte in diesem Sommer ablösefrei von Werder Bremen zu Fenerbahce Istanbul. Der Transfer hat offensichtlich die Instagram-Community mobilisiert: Kruses Followerzahl wuchs im Juli um 129 Prozent. Ganz so viele Tore wird er in Istanbul aber vermutlich nicht erzielen.Noch ein "Dark"-Darsteller auf dem Podium: Louis Hofmann spielt in der Netflix-Serie den Hauptcharakter Jonas Kahnwald, Sohn von Michael und Hannah. Der 22-jährige Hofmann verbucht im Juli ein Instagram-Wachstum von 84,1 Prozent. Dass er als Hauptdarsteller deutlich weniger Follower hat als seine Kollegin Lisa Vicari (Platz 1), liegt vermutlich daran, dass er deutlich weniger postet.Neben Max Kruse finden sich in den Top 10 der wachstumsstärksten Influencer im Juli zwei weitere Fußballspieler. Zum einen Giulia Gwinn (Platz 6), die beim WM-Spiel gegen China am 8. Juni für das erlösende 1:0 für Deutschland sorgte. Zum anderen Fiete Arp (Platz 7), der in diesem Sommer zum FC Bayern München wechselte. Auch der Mannheimer Künstler Apache 207 (Platz 4) ist wie im Vormonat wieder in diesem Ranking zu finden. Er gehört derzeit zu den wohl angesagtesten Rappern der Szene. ron