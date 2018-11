Für die Auswertung analysierte InfluencerDB die Wachstumsraten aller deutschsprachigen Instagram-Kanäle ab 100.000 Follower, die ihre Reichweite organisch aufgebaut haben, also ohne Fake-Follower-Kauf.





Die 3 wachstumsstärksten Instagram-Accounts im Oktober:







Bevor die "Love Island"-Gewinnerin Teil der RTL-2-Show wurde, war ihr Instagram-Account vergleichsweise irrelevant. Heute folgen ihr in dem sozialen Netzwerk mehr als 156.000 Menschen. Ihr nach wie vor starkes Wachstum könnte auch damit zusammenhängen, dass sie vor wenigen Tagen die Trennung von ihrem "Love Island"-Partner Marcellino medienwirksam bekannt gab.



Tracy Candela ihre Reichweite auf Instagram mit einem Plus von mehr als 5000 Prozent überdurchschnittlich stark steigern. Diese Werte konnte sie im Folgemonat zwar nicht wiederholen, trotzdem ist ihr Kanal mit einem Follower-Wachstum von 405 Prozent auch im Oktober das Maß aller Dinge.

Hairstylistin Natascha Beil, die ebenfalls an der Show "Love Island" teilnahm, verlangsamte ihr Wachstum zwar von über 1000 Prozent im September auf nun "nur" noch 224 Prozent - das reicht allerdings für die Silber-Medaille. Aktuell folgen ihr 200.000 Menschen auf Instagram. Beil war zwar schon vor der TV-Sendung aktiv auf Instagram, ihre tränenreichen Trennungen und Versöhnungen mit ihrem Partner Tobias während der Show dürften ihre Social-Media-Reichweite allerdings ordentlich gepusht haben.





Diese 10 Instagram-Accounts wuchsen im Oktober am stärksten

Quelle: InfluencerDB (Angaben in Prozent)







Im September konnte die "Love Island"-GewinnerinAuch auf Platz 2 der wachstumsstärksten Instagram-Kanäle gibt es im Oktober keine Veränderung: DieDie Schweizerin Jessica Fiorini komplettiert das Top-Trio der ehemaligen "Love Island"-Teilnehmerinnen in diesem Ranking. Fiorini kam als Nachzüglerin in die Sendung, musste sie allerdings kurz vor dem Finale wieder verlassen. Auch in der Auswertung der wachstumsstärksten Instagram-Accounts ist Fiorini eine Art Nachzüglerin: Im September, während die Sendung im TV lief, war sie nicht in den Top10 zu finden, doch im Oktober reicht es sogleich für Rang 3.Ein Blick in die Top10-Liste zeigt, dass im Oktober auch zwei bekannte Profi-Sportler ihre Instagram-Reichweite steigern konnten. Zum einen der Triathlon-Champion Patrick Lange, der vor zwei Wochen den Ironman auf Hawaii gewann und nun ein Followerwachstum von 51 Prozent verzeichnet. Zum anderen der Fußballer Eric-Maxim Choupo-Moting, der seit September beim französischen Erstligisten Paris Saint-Germain kickt. Er konnte in der Hauptstadt offenbar einige neue Follower für sich gewinnen (+26 Prozent).