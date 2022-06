Bei der kommenden Mercedes-Benz Fashion Week im Herbst wird Infront die Vermarktung übernehmen.

von Bettina Sonnenschein

Erst vor wenigen Tagen ließ Sportvermarkter Infront verlauten, einen weiteren Standort in Berlin zu eröffnen. Man wolle sich mit dem Schritt auch mit "neuen Projekten neben dem Sport einen Namen machen", hieß es. Nun verrät die Agentur ihr erstes, namhaftes Projekt: Sie wird Vermarktungspartner der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Mit dem Event im September und weiteren in Planung will Infront sein Business erheblich erweitern.