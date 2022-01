© Pixabay Was bringt das neue Jahr? HORIZONT präsentiert zehn Thesen für 2022

Was bringt das Jahr 2022? Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch in der Kommunikation. Die Corona-Pandemie verändert die Konsumgewohnheiten, die neue Bundesregierung will neue Restriktionen für Werbungtreibende und in die Werbung dürfte hoffentlich wieder ein wenig Leichtigkeit und Humor zurückkehren. HORIZONT präsentiert zehn Trends, die die Kommunikationsbranche in diesem Jahr prägen werden.