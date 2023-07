IMAGO / NurPhoto

Gibt er die Marke Twitter tatsächlich auf? Elon Musk träumt von X

Twitter soll nach dem Willen von Elon Musk anders heißen. Aber lassen sich die Nutzer das vom Tech-Milliardär aufzwingen? Und welche Worte sollen Begriffe wie Tweet oder twittern ersetzen?

Teilen

Twitter-Besitzer Elon Musk versucht, X als den neuen Namen für den Kurznachrichten-Dienst zu etablieren. Der Wandel wird nun Schritt um Schritt durchgezogen: So wurde in der Web-Version das gewohnte Logo mit dem blauen Vogel am Montag durch ein neues mit dem Buchstaben X ersetzt. Auf das Hauptquartier in San Francisco wurde das X-Logo kurzerhand projiziert.





Zugleich gab es noch vielerorts Überbleibsel der alten Twitter-Welt: Die Beiträge waren weiter auf twitter.com zu finden, der Account-Name des offiziellen Profils des Dienstes lautete nach wie vor @twitter - und in der Smartphone-App war das alte Logo zunächst allgegenwärtig.



Mit einer Umbenennung will Musk eine mehr als 15 Jahre alte Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Erkennungswert einfach verschwinden lassen. Er zeigte sich aber entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Als der Youtuber Marques Brownlee schrieb, er werde den Dienst weiter Twitter nennen, entgegnete Musk: "Nicht mehr lange." Und er zeigte sich überzeugt, dass sich der neue Name durchsetzen werde.

Zugleich gab es noch vielerorts Überbleibsel der alten Twitter-Welt: Die Beiträge waren weiter auf twitter.com zu finden, der Account-Name des offiziellen Profils des Dienstes lautete nach wie vor @twitter - und in der Smartphone-App war das alte Logo zunächst allgegenwärtig.Mit einer Umbenennung will Musk eine mehr als 15 Jahre alte Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Erkennungswert einfach verschwinden lassen. Er zeigte sich aber entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Als der Youtuber Marques Brownlee schrieb, er werde den Dienst weiter Twitter nennen, entgegnete Musk: "Nicht mehr lange." Und er zeigte sich überzeugt, dass sich der neue Name durchsetzen werde.



Auf die Frage, wie man Tweets künftig nennen solle, antwortete Musk mit einem unnötigen Apostroph: "X's" (etwa: Xe). Auf der Plattform erntete Musk mit dem Neuanstrich einige Kritik. So fanden Nutzer, es würde besser zu einem "Striptease-Club in einem Vorort" oder einem Tattoo-Studio passen. "Vielleicht die dümmste Entscheidung aller Zeiten", schrieb ein anderer. Jack Dorsey, ein Mitgründer und langjähriger Chef von Twitter, rief auf, Ruhe zu bewahren und sich einfach durchzu-x-en.



Das 2006 gestartete Twitter wurde schnell zur Plattform, in der man den Puls der Welt spüren konnte. Die Notlandung eines Flugzeugs im New Yorker Hudson River Anfang 2009 zeigte das Potenzial des Dienstes: Ein Nutzer hatte die ersten Bilder von dem im Wasser schwimmenden Flugzeug hochgeladen - und sie gingen um die Welt. US-Präsident Donald Trump regierte in seiner Amtszeit zu großen Teilen mit Hilfe der App - einige Minister erfuhren aus Tweets von ihrer Absetzung.



Auf die Frage, wie man Tweets künftig nennen solle, antwortete Musk mit einem unnötigen Apostroph: "X's" (etwa: Xe). Auf der Plattform erntete Musk mit dem Neuanstrich einige Kritik. So fanden Nutzer, es würde besser zu einem "Striptease-Club in einem Vorort" oder einem Tattoo-Studio passen. "Vielleicht die dümmste Entscheidung aller Zeiten", schrieb ein anderer. Jack Dorsey, ein Mitgründer und langjähriger Chef von Twitter, rief auf, Ruhe zu bewahren und sich einfach durchzu-x-en.Das 2006 gestartete Twitter wurde schnell zur Plattform, in der man den Puls der Welt spüren konnte. Die Notlandung eines Flugzeugs im New Yorker Hudson River Anfang 2009 zeigte das Potenzial des Dienstes: Ein Nutzer hatte die ersten Bilder von dem im Wasser schwimmenden Flugzeug hochgeladen - und sie gingen um die Welt. US-Präsident Donald Trump regierte in seiner Amtszeit zu großen Teilen mit Hilfe der App - einige Minister erfuhren aus Tweets von ihrer Absetzung.