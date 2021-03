Wenn es um Corporate-Identity- und Branding-Richtlinien geht, dann ist wohl kaum ein Unternehmen so penibel wie die Deutsche Telekom. Besonders heilig ist dem Bonner Konzern bekanntlich die Farbe Magenta. Denn die wurde zum Symbol des Aufstiegs der Marke, die ihren Wert laut Kantar 2020 erneut um 5 Prozent auf sage und schreibe 47 Milliarden US-Dollar steigern und damit ihren zweiten Rang. Vor diesem Hintergrund geradezu erstaunlich sind die Veränderungen am Firmenlogo, die in diesen Tagen an einigen Standorten vorgenommen werden.