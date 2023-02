© Aldi Süd Aldi Süd wird Opfer von Influencern - angeblich

Marken müssen ja verstärkt die jungen Leute ansprechen. Das weiß man auch bei Aldi Süd. Daher hat sich der Discounter jetzt eine Werbeaktion ausgedacht, mit der die Marke den Generationen Z und Y auf Augenhöhe begegnen will. Ködern will man die Kunden von morgen freilich nicht wie früher mit bekannten Testimonials "aus Funk und Fernsehen" á la Thomas Gottschalk oder Dieter Bohlen , sondern natürlich mit coolen, angesagten Influencern, die in der Zielgruppe was zu sagen haben.